Петербургский военнослужащий вернулся в РФ из плена на Украине

Военнослужащий на данный момент находится в Москве.

В рамках очередного обмена пленными с Украиной в Россию вернулся военнослужащий из Петербурга. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека Светланы Агапитовой.

По информации Светланы Агапитовой, за последние несколько дней было проведено два обмена. Списки еще уточняются, но уже точно известно, что среди вернувшихся есть петербуржец.

Военнослужащий на данный момент находится в Москве.

В конце марта в Петербург с Украины вернули двоих срочников.

Фото: ВКонтакте / Минобороны России (носит иллюстративный характер)