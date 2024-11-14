Петербургский тракторный завод запустит новый цех за 15 млрд рублей

Некоторые мощности нового цеха были запущены в тестовом режиме в конце 2024 года.

АО "Петербургский тракторный завод" (ПТЗ), входящее в ГК "Кировский завод", планирует в 2025 году запустить новый цех по производству мостов, коробок передач и редукторов. Об этом заявил начальник управления маркетинга ПТЗ Сергей Ростов на заседании комитета Ленинградской областной торгово-промышленной палаты по развитию агропромышленного комплекса.

По словам Ростова, решение о расширении собственной компонентной базы связано со сложностями в доступе к импортным компонентам для сборки машин. Новый цех позволит производить широкий ассортимент трансмиссий, мостов и других комплектующих как для собственных нужд ПТЗ, так и для сторонних заказчиков, пишет "РБК Петербург".

Тестовый запуск отдельных мощностей цеха состоялся в конце 2024 года. Инвестиции в новое производство составили 15 млрд рублей.

Ранее в ПТЗ объясняли необходимость проекта перебоями в поставках комплектующих из-за рубежа. Часть средств на реализацию проекта в размере 5 млрд рублей выделена через федеральный Фонд развития промышленности, остальной объем инвестиций — собственные средства и софинансирование Сбербанка.

Ранее Piter.TV сообщал, что тракторы "Кировец" с искусственным интеллектом представили в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга