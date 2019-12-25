Петербургский таксист с ножом в руках насильно вытащил пассажирку из машины

Между ними произошла словесная перепалка.

Поездка в такси завершались для пассажирки угрозами. Выставлять оценку за поездку теперь будут сотрудники полиции. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне в полицию обратилась 24-летняя уроженка Тольятти. Она рассказала, по дороге у нее с таксистом произошла словесная перепалка, затем водитель устроил скандал и даже достал нож. После этого мужчина вытащил силой девушку из машины. В это время у нее в руках был телефон, который разбился об асфальт. Таксист сел обратно в машину и уехал, пассажирка обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что водитель уже был судим за мошенничество и дачу взятки.

В Петербурге прорабатывают новые правила регистрации для таксистов.

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