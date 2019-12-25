Таксист предстанет перед судом за избиение 70-летней пассажирки с инвалидностью

Водитель социального такси разозлился на то, что пассажирка опоздала.

Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение в отношении водителя социального такси, который ударил пенсионерку. Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

57-летний мужчина обвиняется в хулиганстве, а также в нанесении побоев. Напомним, инцидент произошел 15 сентября 2021 года на Кавалергардской улице. Водитель разозлился, что пожилая женщина опоздала и начал на нее кричать, а затем и вовсе распустил руки. Пассажирка является инвалидом первой группы. Также досталось женщине, которая пыталась защитить пенсионерку и засняла конфликт на видео.

Обвиняемый не признал вину, при том что его действия засняла камера видеонаблюдения.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО