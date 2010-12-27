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Петербургского таксиста могут посадить на 5 лет за ДТП со смертью пассажирки
Сегодня, 17:07
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Butenko
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Петербургского таксиста могут посадить на 5 лет за ДТП со смертью пассажирки

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Материалы дела переданы в суд.

В Петербурге будут судить таксиста, неосторожные действия которого привели к смерти пассажирки. Об этом Piter.TV сообщили в городской прокуратуре. 

Уже известны подробности дела: трагическое ДТП случилось в декабре прошлого года. Таксист ехал по Санкт-Петербургу на разрешенной скорости. Однако мужчина не заметил спецтранспорт коммунальщиков, несмотря на его оранжевый цвет и желтый проблесковый маячок. Водитель не справился с управлением и на приличной скорости врезался в служебную машину.

В результате ДТП сам петербуржец выжил, а вот его пассажирка погибла. Сейчас мужчина находится под арестом, его обвиняют по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". Прокуратура передала материалы в суд, по этой статье таксиста могут направить в исправительную колонию на срок до 5 лет.

Ранее мы писали, что в Петербурге ограничат движение в связи с акцией памяти жертв взрыва в метро.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп в спб , новости петербурга , новости питера , происшествия спб
Категории: ДТП

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