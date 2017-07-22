В Петербурге ограничат движение в связи с акцией памяти жертв взрыва в метро

В связи с этим, водителям запретят оставлять машины на Бронницкой улице с 00:00 - 17:00.

В годовщину взрыва в петербургском метро рядом со станцией "Технологический институт" ограничат парковку машин. Об этом в понедельник сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Во вторник, 3 апреля, у метро "Технологический институт" состоится акция памяти жертв теракта, случившегося год назад. Волонтеры раздадут прохожим тысячу белых роз. Акция будет длиться до 17:00. В связи с этим, водителям запретят оставлять машины на Бронницкой улице с 00:00 - 17:00. Движение ограничат от Загородного проспекта до дома № 7, а также по боковому проезду от Бронницкой до Серпуховской улиц.

Напомним, что вечером 3 апреля в БКЗ "Октябрьский" пройдет концерт в память о погибших.