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В Петербурге ограничат движение в связи с акцией памяти жертв взрыва в метро
Сегодня, 13:42
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alexandra08
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В Петербурге ограничат движение в связи с акцией памяти жертв взрыва в метро

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 В связи с этим, водителям запретят оставлять машины на Бронницкой улице с 00:00 - 17:00.

В годовщину взрыва в петербургском метро рядом со станцией "Технологический институт" ограничат парковку машин. Об этом в понедельник сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Во вторник, 3 апреля, у метро "Технологический институт" состоится акция памяти жертв теракта, случившегося год назад. Волонтеры раздадут прохожим тысячу белых роз. Акция будет длиться до 17:00.  В связи с этим, водителям запретят оставлять машины на Бронницкой улице с 00:00 - 17:00. Движение ограничат от Загородного проспекта до дома № 7, а также по боковому проезду от Бронницкой до Серпуховской улиц.

Напомним, что вечером 3 апреля в БКЗ "Октябрьский"  пройдет концерт в память о погибших.

Теги: акция памяти , теракт 3 апреля , терракт в метро 3 апреля
Категории: Новости СПб

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