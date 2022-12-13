На организацию производственного процесса планируют привлечь 17,8 млн рублей.

Петербургский стартап Spawn будет производить мебель из отходов с помощью грибов. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Эксперты отмечают, что данный вид товаров будет нищевым, и спрос на них будет не высоким. На организацию производственного процесса Spawn планирует привлечь 17,8 млн рублей. Также в 2024 году компания планирует открыть завод. Инвестиции в предприятие составят около 45 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти завод IKEA планируют перезапустить летом.

Фото: Piter.tv