Петербургский школьник попал в больницу после отравления неизвестным веществом

Друг попытался его разбудить, но тот не реагировал.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 18 апреля в полицию поступил звонок из детской городской больницы.

Стало известно, что школьник 2003 года рождения был госпитализирован бригадой скорой помощи с острым отравлением неизвестным веществом.

По словам друга, около 4 утра подросток ему позвонил и сообщил, что находится рядом с его домом, и попросил впустить в квартиру. Также он сказал, что плохо себя чувствует.

Когда утром подросток попытался разбудить друга, тот не реагировал. Тогда он вызвал скорую помощь.

Ранее мы сообщили, что врачи спасают жизнь травмированного и отравившегося подростка с Генерала Симоняка.

Фото: Pixabay