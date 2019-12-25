Петербургский политех в декабре презентует первый в России серийный электромобиль

Его презентуют 15 декабря.

В Петербурге представят первый в России серийный электромобиль. Об этом сообщил в среду Алексей Боровков, руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии".

Известно, что этот смарт-кроссовер эконом-класса способен проезжать более 250 км без подзарядки. Также электромобиль может разгоняться до 150 км/ч и работать при температуре в минус 50 градусов. Боровков заявил, что машина рассчитана на четырех пассажиров.

Цена такого автомобиля составит около 1 млн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что только треть петербуржцев заинтересована в объединении с Ленобластью.

Фото:Центр компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии"