Только треть петербуржцев заинтересована в объединении с Ленобластью

Только 6% опрошенных петербуржцев сочли, что в объединении с соседним регионом есть острая необходимость.

Большинство жителей Северной столицы не заинтересованы в объединении с Ленобластью. О таких результатах социологического исследования сообщил Институт государственного развития.

Как оказалось, только 6% горожан считают, что в объединении Петербурга и Ленобласти есть острая необходимость. А вот 27,5% заявили, что это было бы "желательно".

Против объединения высказались 8% респондентов, для 18% тема на данный момент "не актуальна". Остальные 40% петербуржцев решили заявили, что им "всё равно".

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Фото:Piter.TV