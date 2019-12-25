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Только треть петербуржцев заинтересована в объединении с Ленобластью
Сегодня, 15:21
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IRINA_CHALKINA

Только треть петербуржцев заинтересована в объединении с Ленобластью

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Только 6% опрошенных петербуржцев сочли, что в объединении с соседним регионом есть острая необходимость.

Большинство жителей Северной столицы не заинтересованы в объединении с Ленобластью. О таких результатах социологического исследования сообщил Институт государственного развития. 

Как оказалось, только 6% горожан считают, что в объединении Петербурга и Ленобласти есть острая необходимость. А вот 27,5%  заявили, что это было бы "желательно".

Против объединения высказались 8% респондентов, для 18% тема на данный момент "не актуальна". Остальные 40% петербуржцев решили заявили, что им "всё равно".

Ранее мы сообщали о том, что в 2022 году в Петербурге подсветят сотню памятников.

Фото:Piter.TV

Теги: институт государственного развития, ленобласть, опрос петербуржцев
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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