В 2022 году в Петербурге подсветят сотню памятников

В следующем году подсветкой оснастят еще 81 скульптуру.

Петербургский "Ленсвет" продолжает реализацию программы подсветки памятников и скульптур. Как рассказали в пресс-службе организации, на днях специалисты подсветили памятник "Подвигу пожарных Ленинграда 1941–1945 годов", расположенный на Большом проспекте Васильевского острова у пожарной части.

Отмечается, что этот памятник выбрали для работ еще и как дань годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Эта скульптура стоит на острове уже почти 40 лет и посвящена ленинградским пожарным, спасающих город от огня бомбежек и артиллерийских снарядов. Пожарная часть рядом со скульптурой работала в годы блокады Ленинграда, а потом превратилась в музей пожарной охраны.

Планы на два следующих года у "Ленсвета" большие: в 2021 году специалисты оснастят подсветкой 81 памятник, а в 2022 году – еще сотню.

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Фото: вдпо.рф