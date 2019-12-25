Петербургский онкоцентр в Песочном планирует строительство нового абмулаторно-клинического корпуса

На проект выделяется 1,34 млрд рублей.

ГБУЗ "Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)" (поселок Песочный, Курортный район) планирует строительство нового амбулаторно-поликлинического корпуса. Соответствующую закупку разместил комитет по государственному заказу Северной столицы.

Речь идет о новом здании, в том же Песочном, на территории онкологической больницы. На проект из бюджета города выделяется 1,34 млрд рублей. Ассигнования расписаны на текущий и следующий год.

Общая площадь шестиэтажного здания составит около 12 тысяч квадратных метров. Как намечено, поликлиника будет рассчитана на 600 посещений в смену. Здесь будут расположены клинические кафедры, помещения для рентгенологических, эндоскопических исследований, дневной стационар, центр для стомированных пациентов.

Работать здесь, как предполагается, будет около 445 сотрудников. Этот и другие показатели, как отмечается в документации, могут быть уточнены в рамках проектирования.

Заявки от компаний, желающих реализовать проект, принимаются до 19 августа.

В ноябре 2019 года комитет по госзаказу уже размещал аналогичную закупку, но проект начат не был: на аукцион по определению поставщика не было подано ни одной заявки.

Как сообщало накануне Piter.tv, у Покровской больницы снова заметили очередь из скорых.

Фото: oncocentre.ru