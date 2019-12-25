Петербургский метрополитен из-за недостатка оборотных средств решил привлечь кредитную линию

Лимит задолженности по ней составит 3 млрд рублей.

ГУП "Петербургский метрополитен" решило привлечь невозобновляемую кредитную линию. Как говорится в закупке, размещенной предприятием, целью этого является пополнение временной нехватки собственных оборотных средств, необходимых для ряда расходов.

Речь, в частности, идет об оплате труда работников, аренде помещений, текущем ремонте, технологическом подключении, охране имущества и многих других повседневных нуждах.

Лимит задолженности по линии составит 3 миллиарда рублей. Срок возврата кредита – не позднее года после подписания контракта.

Цена закупки составляет 115 миллионов рублей. Заявки от банков для участия в электронном аукционе метрополитен принимает до 15 июля.

Как сообщало ранее Piter.tv, пассажиропоток петербургской подземки резко вырос после разблокировки проездных.

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