Пассажиропоток петербургской подземки резко вырос после разблокировки проездных

Только в понедельник метрополитеном воспользовались почти 900 тысяч людей.

В петербургском метрополитене заметно вырос пассажиропоток после того, как в городе дали добро на разблокировку льготных и бесплатных билетов. Как сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен", только в пятницу в подземку спустились 770 тысяч человек, а в понедельник, 1 июня, это число достигло 898 тысяч пассажиров.

Льготные и бесплатные билеты в Петербурге разморозили 1 июня, но уже с конца мая на станциях начали появляться очереди желающих восстановить ресурс своих карт, оставшийся с марта. Чаще всего активировали льготные именные билеты, следом за ним разморозкой проездных воспользовались студенты и учащиеся. В метро отметили, что проездные можно активировать до конца года с сохранением мартовского ресурса: с 1 июля этот процесс перестанет быть автоматизированным и нужно будет написать соответствующее заявление.

Ранее мы писали, что с 1 июня в Петербурге запустили еще 13 коммерческих и 4 городских автобуса.

Фото: Piter.TV