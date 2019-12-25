С 1 июня в Петербурге запустят еще 13 коммерческих и 4 городских автобуса

С 1 июня в Петербурге возобновят движение 13 "коммерческих" и 4 "социальных" автобусных маршрута. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ СПб "Организатор перевозок".
Также с 1 июня вновь заработают льготные проездные билеты.
Фото: Piter.TV
Также начнут работать льготные проездные.
С 1 июня в Петербурге возобновят движение 13 "коммерческих" и 4 "социальных" автобусных маршрута. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ СПб "Организатор перевозок".
Также с 1 июня вновь заработают льготные проездные билеты.
Фото: Piter.TV
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