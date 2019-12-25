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С 1 июня в Петербурге запустят еще 13 коммерческих и 4 городских автобуса
Сегодня, 18:02
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nastya960

С 1 июня в Петербурге запустят еще 13 коммерческих и 4 городских автобуса

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Также начнут работать льготные проездные.

С 1 июня в Петербурге возобновят движение 13 "коммерческих" и 4 "социальных" автобусных маршрута. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ СПб "Организатор перевозок".

Также с 1 июня вновь заработают льготные проездные билеты.

Фото: Piter.TV

Теги: автобусы, маршрутки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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