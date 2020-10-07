Петербургский инфекционист предложил отменить масочный режим вслед за Москвой

Он добавил, что риски увеличения госпитализаций ничтожны, потому что основная масса населения в городе переболела.

Профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ Алексей Яковлев заявил, что в Петербурге пора отменять масочный режим. Этим он поделился с "Невскими новостями" 14 марта.

По словам Яковлева, во всем мире отменяют ограничения, уже настало время их снимать, за исключением Китая. Сейчас там новый подъем заболеваемости. Он добавил, что риски увеличения госпитализаций ничтожны, потому что основная масса населения в городе переболела.

При этом Яковлев добавил, что несмотря на отступление пандемии в Москве, Петербурге и других городах, городские власти могут не последовать примеру столицы.

Ранее из временного госпиталя в "Ленэкспо" выписываются последние пациенты. Как рассказал руководитель временного госпиталя Руслан Дмитришен, с 15 марта эта больница прекращает свое существование.

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