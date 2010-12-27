В центре Петербурга появился "букет" для всех женщин

Автор призвал девушек в Международный женский день не соревноваться в соцсетях своими подарками.

Петербургский художник Леша Бурстон подготовил необычный подарок для жительниц Северной Столицы. В центре города он разместил арт-объект, который представляет из себя зеркало с нарисованными на ней цветами. Вся инсталляция оформлена в стиле Instagram.

Таким образом автор дал возможность каждой девушке побывать внутри снимка с огромным букетом, которым представительницы прекрасного пола часто хвастаются в соцсетях.

Автор призвал девушек в Международный женский день не соревноваться в соцсетях своими подарками, а насладиться ими в компании второй половинки.

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Фото: Леша Бурстон