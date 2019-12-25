Петербургский хоккейный судья Антон Новиков погиб в СВО

Новиков был судьей на матчах в городской Хоккейной Лиге, где провёл более 1000 игр на позиции главного рефери.

В СВО погиб воспитанник ДЮСШ "Нефтехимик" Антон Новиков. Он жил и работал в Петербурге последние десять лет. Об этом в четверг, 22 декабря, рассказали в телеграм-канале "Волчья стая. Канал ХК „Нефтехимик"".

Новиков был судьей на матчах в городской Хоккейной Лиге, где провёл более 1000 игр на позиции главного рефери. Помнил он и про вратарское амплуа, в активе Новикова более 100 игр в СПбХЛ.

Ранее в зоне СВО погиб 20-летний военнослужащий из Петербурга. Известно, что Александр Андреев с самого начала СВО хотел отправиться в зону боевых действий. Его зачислили в Псковскую 76-ю дивизию ВДВ. В начале октября он стал участником спецоперации на Украине. Молодой человек получил смертельное ранение 18 октября, когда находился на наблюдательном посту. Днем ранее он спас жизнь товарища, прикрыв его огнем, а затем продолжил успешное наступление на позиции противника.

Фото: Telegram / Волчья стая. Канал ХК „Нефтехимик"