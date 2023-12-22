Петербургский гостиничный оператор вышел на рынок Смоленска

Компания также договорилась об управлении сдачи в аренду апартаментами в апарт-отеле "Юнити" и консультирует застройщика ООО "Партнер" по последующим проектам.

Гостиничный оператор "Сокрома" из Петербурга расширяет свою деятельность на рынок Смоленска, взяв под свое управление отель, который возводится местным застройщиком. Региональные рынки считаются очень привлекательными для бизнеса и инвестиций, и пока остаются небольшими конкурентами.

В ближайшее время отель под брендом "Сокрома" будет функционировать в центре Смоленска. Компания также договорилась об управлении сдачи в аренду апартаментами в апарт-отеле "Юнити" и консультирует застройщика ООО "Партнер" по последующим проектам.

По словам владелицы сети отелей и апартов "Сокрома" Дарьи Ковалевской, первая очередь апарт-отеля была введена в эксплуатацию в конце прошлого года и сейчас готовится к открытию. Отель относится к трехзвездочной категории, а вторая очередь, которая будет построена в следующем году, предположительно, будет иметь четыре звезды. Стоимость готовых апартаментов в здании начинается от 2,1 млн рублей, а ожидаемая доходность составляет примерно 17%.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)