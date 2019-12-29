Петербургский эксперт назвала фильм Юрий Дудя о ВИЧ позитивным источником информации

Мария Годлевская отметила, что обычно сюжеты на данную темы очень пугающие и удручающие.

В российских аптеках тесты на ВИЧ сейчас скупают чуть ли не активнее, чем маски от китайского коронавируса, а в клиниках стоят очереди на анализы. Интерес к данной проблеме вызвал фильм журналиста Юрия Дудя, считает менеджер проектов и равный консультант Ассоциации "Е.В.А." Мария Годлевская. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Мария Годлевская отметила, что обычно сюжеты на данную темы очень пугающие и удручающие, а тут Дудь показал, что люди с ВИЧ могут жить нормальной жизнью, любить и рожать детей.

Эксперт подчеркнула, что назвать паникой возникший к ВИЧ интерес нельзя. Уже сегодня людей не держат в страхе и объясняют, что жизнь с ВИЧ вовсе не является приговором.

В Петербурге снизилась статистика по заболеванию ВИЧ-инфекцией.

Фото: вДудь / YouTube