  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургский эксперт назвала фильм Юрий Дудя о ВИЧ позитивным источником информации
Сегодня, 11:37
80
nastya960

Петербургский эксперт назвала фильм Юрий Дудя о ВИЧ позитивным источником информации

0 0

Мария Годлевская отметила, что обычно сюжеты на данную темы очень пугающие и удручающие.

В российских аптеках тесты на ВИЧ сейчас скупают чуть ли не активнее, чем маски от китайского коронавируса, а в клиниках стоят очереди на анализы. Интерес к данной проблеме вызвал фильм журналиста Юрия Дудя, считает менеджер проектов и равный консультант Ассоциации "Е.В.А." Мария Годлевская. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Мария Годлевская отметила, что обычно сюжеты на данную темы очень пугающие и удручающие, а тут Дудь показал, что люди с ВИЧ могут жить нормальной жизнью, любить и рожать детей.

Эксперт подчеркнула, что назвать паникой возникший к ВИЧ интерес нельзя. Уже сегодня людей не держат в страхе и объясняют, что жизнь с ВИЧ вовсе не является приговором.

В Петербурге снизилась статистика по заболеванию ВИЧ-инфекцией.

Фото: вДудь / YouTube

Теги: вич, юрий дудь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии