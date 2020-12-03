Дворник по имени Сахиб осушил гигантскую лужу перед детским садом на Демьяна Бедного

Мужчина сам проявил инициативу.

Петербургский дворник по имени Сахиб освободил двор, в котором работает, от огромной лужи. Как рассказали в паблике администрации Калининского района, грязная вода перекрыла въезд в садик в проезде на Демьяна Бедного, 30 корпус 7, виной тому стала сломавшаяся система ливневой канализации.

Мужчина проявил инициативу и решил проблему: дворник договорился с водителем трактора, работавшим на территории квартала, и тот раскопал проблемную трубу. Вода смогла уйти, а Сахиб в это время взял новую трубу в мастерской сантехников и вручную заменил поврежденный участок. После этого дворник закопал траншею обратно.

В соцсетях Сахиба единогласно поблагодарили петербуржцы, мужчину назвали добросовестным работягой и в шутку с добротой пожелали "таких Сахибов в каждый двор".

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Фото: ВКонтакте / Калининский район Санкт-Петербурга