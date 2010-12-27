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В ЗакСе взялись за рекламу в метрополитене
Сегодня, 14:13
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nadiputintseva
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В ЗакСе взялись за рекламу в метрополитене

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Михаил Амосов попросил убрать баннеры с ошибочным наименованием улиц.

13 марта депутат Законодательного Собрания Михаил Амосов высказал свою позицию по поводу рекламы в петербургском метрополитене. Как сообщили в пресс-службе фракции "Яблоко", парламентарий предложил бороться с неграмотными баннерами в подземке.

Амосов убежден, что такая реклама является нарушением постановления правительства Петербурга, а также путает жителей города. Пассажиры начинают воспринимать ошибочные наименования, как нормативные.

Яблочник направил обращение в Комитет по печати. В письме он составил перечень из 100 примеров рекламы с неправильными названиями улиц города. Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что ЗакС не согласовал законопроект Вишневского о приостановлении взносов на капремонт.

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Теги: закс , новости спб , реклама , реклама в метро , фракция яблоко
Категории: Новости СПб

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