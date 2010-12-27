Петербургский депутат наградил золотой лопатой Ивана Урганта 

Шоумен получил такой приз за уборку одной из улиц Северной столицы.

Петербургский депутат Андрей Анохин наградил золотой лопатой Ивана Урганта. Об этом сообщают "Невские новости".

Шоумен получил такой приз за уборку одной из улиц Северной столицы. Кроме того, две петербурженки удостоились серебряной и бронзовой лопат. Стоит отметить, что помимо настоящей лопаты серебристого цвета одной из победительниц вручили сувенирную серебряную лопату размером с чайную ложку.

Несмотря на то, что он москвич, он приехал в Петербург и начал убирать с ломиком улицу. Мы уже с ним связались и по почте диплом вместе с золотой лопатой ему передадим отметил Анохин

Напомним, что такой необычный конкурс проводился среди горожан, которые опубликовали необычные фото в инстаграме со специальным хештегом.

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Фото:Иван Ургант/instagram