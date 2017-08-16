Петербургский центр имени Турнера намерен оказывать телемедицинские консультации коллегам из Африки

Центр детской травматологии и ортопедии имени Турнера намерен организовать телемедицнские консультации и принять пациентов из Африки. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
Информацией организация поделилась на полях форума "Россия-Африка". Участникам мероприятия представили программу медицинского туризма в РФ. По словам директора петербургского Центра Сергея Виссарионова, ежегодно лечение в организации проходят более 2 тыс. детей из стран СНГ и Евразийского Союза.
Кроме того, медики из Северной столицы проводят онлайн-консилиумы и обучают иностранных коллег. Африканским врачам готовы провести консультации о лечении пациентов с тяжелыми травмами опорно-двигательного аппарата.
Ранее мы сообщили о том, что в столице Эфиопии появится первый информационно-деловой центр Петербурга.
Фото: Pxhere
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