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Петербургский центр имени Турнера намерен оказывать телемедицинские консультации коллегам из Африки
Сегодня, 22:05
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Петербургский центр имени Турнера намерен оказывать телемедицинские консультации коллегам из Африки

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Участникам форума "Россия-Африка" представили программу медицинского туризма в РФ.

Центр детской травматологии и ортопедии имени Турнера намерен организовать телемедицнские консультации и принять пациентов из Африки. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Информацией организация поделилась на полях форума "Россия-Африка". Участникам мероприятия представили программу медицинского туризма в РФ. По словам директора петербургского Центра Сергея Виссарионова, ежегодно лечение в организации проходят более 2 тыс. детей из стран СНГ и Евразийского Союза.

Кроме того, медики из Северной столицы проводят онлайн-консилиумы и обучают иностранных коллег. Африканским врачам готовы провести консультации о лечении пациентов с тяжелыми травмами опорно-двигательного аппарата.

Ранее мы сообщили о том, что в столице Эфиопии появится первый информационно-деловой центр Петербурга.

Фото: Pxhere

Теги: россия африка, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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