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Петербуржец заплатил штраф за поездку в кресле на крыше авто

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Ему выписали штраф за нарушение ПДД.

Петербуржец прокатился в кресле, установленном на крыше автомобиля. Видео он опубликовал в своем  Instagram.

Как рассказал 78.ru автор видео 18-летний Валерий Журавлев, кадры были сняты в конце зимы. Однако, ролик опубликовали сейчас к выходу песни, которая звучит на видео. На импровизированном "автотроне" сидит сам молодой человек.

В Instagram много похожих видео, где рискуют жизнью. На данный момент я прекратил свою деятельность. Летом я её возобновлю,

– отметил новоиспечённый видеоблогер

По словам Валерия, после съёмок ему пришлось заплатить штраф за нарушение ПДД в размере 1000 рублей.

Ранее азербайджанский блогер станцевал лезгинку под Нарвскими воротами.

Видео: Instagram/ zhuravl_tv

Теги: блогер, такси
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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