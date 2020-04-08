Петербуржец заплатил штраф за поездку в кресле на крыше авто

Ему выписали штраф за нарушение ПДД.

Петербуржец прокатился в кресле, установленном на крыше автомобиля. Видео он опубликовал в своем Instagram.

Как рассказал 78.ru автор видео 18-летний Валерий Журавлев, кадры были сняты в конце зимы. Однако, ролик опубликовали сейчас к выходу песни, которая звучит на видео. На импровизированном "автотроне" сидит сам молодой человек.

В Instagram много похожих видео, где рискуют жизнью. На данный момент я прекратил свою деятельность. Летом я её возобновлю, – отметил новоиспечённый видеоблогер

По словам Валерия, после съёмок ему пришлось заплатить штраф за нарушение ПДД в размере 1000 рублей.

Ранее азербайджанский блогер станцевал лезгинку под Нарвскими воротами.

Видео: Instagram/ zhuravl_tv