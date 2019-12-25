Петербургский банк купит для больниц медоборудование и средства защиты

Кроме того, кредитная организация продолжает одобрять заявки на кредитование малого и среднего бизнеса.

Банк ВТБ в Петербурге поможет городским больницам с медицинским оборудованием и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). В телефонном разговоре председателя правления банка с губернатором Александром Бегловым обсуждалась помощь банка в период пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Кроме того, в непростое время банк принимает заявки на кредитование малого и среднего предпринимательства без процентов, чтобы бизнесмены могли выдать зарплаты сотрудникам. На данный момент одобрено уже 96 заявок на сумму 277 миллионов рублей.

Отмечается, что больницам поможет и резервный фонд городского правительства, более 1,7 миллиардов рублей выделено комздраву согласно постановлению губернатора. Средства пойдут на закупку СИЗов и кислородных концентраторов.

Ранее мы рассказывали, что петербургская больница №20 получила аппараты ИВЛ и средства защиты.

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