Петербургский Союз журналистов попросил защитить коллегу из "Новой газеты"

Заявление опубликовано после выхода в издании статьи "Повар любит поострее".

В понедельник, 22 октября, стало известно, что петербургский Союз журналистов попросил защитить коллегу Дениса Короткова из "Новой газеты". Об этом сообщает независимая общественная организация на своей официальной странице.

Настоятельно предлагаем правоохранительным органам предпринять активные действия с целью предотвращения возможного физического воздействия на журналиста Дениса Короткова и считаем необходимым выявить и привлечь к ответственности авторов угроз говорится в сообщении

Также в союзе заявили о своей уверенности в том, что агрессивная кампания на различных интернет-ресурсах против Дениса Короткова, управляется из одного центра.

Многие его статьи – опубликованные в интернет-издании "Фонтанка" и "Новой газете" - крайне нежелательны для весьма влиятельных персон отмечают в организации

Это заявление опубликовано после выхода в издании статьи "Повар любит поострее". В публикации журналист рассказывает о нападениях на блогеров и оппозиционных журналистов, а также о странных смертях в Сирии, Пскове и Луганске.

Напомним, что ранее на имя Дениса Короткова в редакцию "Новой газеты" подкинули похоронный венок, а затем на пороге редакции появилась отрубленная голова барана.

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Фото:Pixabay