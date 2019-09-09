Петербургский Медный всадник "помылся" накануне Дня города

Памятник хорошенько отмыли от пыли и грязи.

Утром 26 мая знаменитый Медный всадник на Сенатской площади в Петербурге принял традиционный душ. Водные процедуры памятник принимает каждый год накануне Дня города, который Северная столица отмечает 27 мая.

Специалисты очистили монумент от пыли и грязи с помощью мощной струи воды, а палящее сегодня солнце присоединилось к работам и быстро высушило всадника и коня вместе с гранитным постаментом.

Также ко Дню рождения Петербург нарядится 300 тысячами распустившихся тюльпанов.

Фото: Piter.TV