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Петербургский Медный всадник "помылся" накануне Дня города
Сегодня, 11:12
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himif

Петербургский Медный всадник "помылся" накануне Дня города

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Памятник хорошенько отмыли от пыли и грязи.

Утром 26 мая знаменитый Медный всадник на Сенатской площади в Петербурге принял традиционный душ. Водные процедуры памятник принимает каждый год накануне Дня города, который Северная столица отмечает 27 мая.

Специалисты очистили монумент от пыли и грязи с помощью мощной струи воды, а палящее сегодня солнце присоединилось к работам и быстро высушило всадника и коня вместе с гранитным постаментом. 

Также ко Дню рождения Петербург нарядится 300 тысячами распустившихся тюльпанов.

Фото: Piter.TV

Теги: день города, медный всадник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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