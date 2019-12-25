Петербургский "ЭГО-холдинг" купил завод по производству металлоконструкций в Волгограде

На купленном заводе намерены изготавливать делать акустические системы. Для этого будет использован производственно-складской комплекс в Волгограде, общая площадь которого составляет 5300 кв.м.

Входящая в петербургский "Эго-холдинг" компания "Морские навигационные системы" (МНС), приобрела волгоградское предприятие ООО "Промсервис" по производству металлоконструкций. ОБ этом сообщил "Деловой Петербург".

На купленном заводе намерены изготавливать делать акустические системы. Для этого будет использован производственно-складской комплекс в Волгограде, общая площадь которого составляет 5300 кв.м.

По словам гендиректора МНС Константина Смирнова, место на берегу Волги решили выбрать в связи с тем, что в гидроакустические системы исторически производятся в прибрежных городах на юге. Однако владелец производственного холдинга "Кингисеппский машиностроительный завод" Михаил Даниленко уверен, что дело в более выгодной цене.

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Фото: Pxhere