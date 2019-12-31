Для Центра реабилитации в Петербурге заказали тренажер Гросса

Аппарат поступит в Центр примерно в начале ноября.

Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в Центральном районе Петербурга получит тренажер Гросса. Как сообщили в пресс-службе Смольного, поставка оборудования для реабилитации намечена на начало ноября текущего года.

Отмечается, что уже сейчас в районной администрации подготавливают конкурсную документацию, а средства на покупку аппарата уже нашли. Известно, что тренажер для Центра попросила одна из местных жительниц. Аппарат помогает восстанавливать подвижность людям, пережившим инсульты, тяжкие спинномозговые травмы, а также живущим с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Также мы рассказывали, что новый бассейн в Гатчине откроют в конце года.

Фото: Центр физической реабилитации и спорта "ГРОССКО" / "ВКонтакте"