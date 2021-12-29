Aurora Concert Hall оштрафовали на 50 тысяч рублей за несогласованный концерт

В октябре прошлого года в стенах клуба состоялся концерт музыканта Васи Обломова.

Выборгский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Концертный зал Аврора" за несогласованный концерт. Компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В октябре прошлого года в концертном зале "Aurora Concert Hall" состоялся концерт музыканта Васи Обломова, на котором находилось 162 человека. Однако, как выяснилось, концерт не был изначально согласован с комитетом по культуре.

Также в прошлом году в Петербурге прогремел скандал между комитетом и лидером рок-группы "Алиса" Константином Кинчевым. В социальных сетях появились слухи, что группа организовала "подпольный" концерт. В связи с чем комитет начал проверку по данному слуху. После чего Кинчев записал бурное обращение к Смольному.

Фото: Instagram / vasyaoblomov