Петербургский Артпрогноз на май 2019

РУССКИЙ МУЗЕЙ: "Три петербургские коллекции". Более 400 произведений И. Айвазовского, Н. Альтмана, Л. Бакста, А. Бенуа, И. Билибина, М. Врубеля, Н. Гончаровой, К. Петрова-Водкина, и других мастеров, работавших как в России, так и за рубежом. ЭРМИТАЖ: "Боги, люди, герои. Из собрания Национального археологического музея Неаполя и Археологического парка Помпей" (Главный музейный комплекс)

АРТПРОГНОЗ № 8. Санкт-Петербург, 22 апреля 2019 арт-гид: Вячеслав Корнев; операторы: Данил Антропов, Алена Корнева