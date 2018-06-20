Петербургский Артпрогноз на 15-21 апреля 2019

Главное на неделе - открытие выставки Александра Задорина в МИСПе в понедельник и двойной вернисаж в "Свином рыле" во вторник.

"ЛОГИКА АБСУРДА": выставка Дениса Донченко 16 апреля, 19 15. галерея "Свиное рыло" Наб. реки Фонтанки, 5 (Домофон: 1978 и 1959) "ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ": выставка Владимира Горохова 16 апреля, 19 15. галерея "Свиное рыло" "ПЕРЕВЕСЫ": выставка Александра Задорина Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков 15 апреля, 18 00. Наб. канала Грибоедова, 103 АРТПРОГНОЗ № 6. Санкт-Петербург, 14 апреля 2019 артмуза: Елизавета Бизюкова; операторы: Данил Антропов, Игорь Борисов; звук: Дарья Сарычева; музыка: Александр Жулин