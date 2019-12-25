Петербургских выпускников пригласили в программу к Урганту

На съемках нужно будет соблюдать жесткий дресс-код.

Развлекательная программа "Вечерний Ургант" приглашает петербургских выпускников принять участие в съемках музыкального номера под названием "ВУвПитере". Об этом сообщается на официальной странице шоу в Instagram.

На съемках будет действовать жетский дресс-код. Будущие студенты должны быть одеты в классические белый верх и черный низ, также у них должна быть лента "Выпускник-2021".

Всех желающих просят в ближайшее время прислать свои фото в заданной форме на почту VUSPB2021@gmail.com с темой письма "Выпускной ВУ". В письме обязательно нужно указать имя и телефон. В ответ придут подробности о времени и месте съемок в Петербурге.

Ранее в Петербурге закрыли доступ на крыши, с которых открывается вид на "Алые паруса".

Фото: Instagram / vecherniy_urgant