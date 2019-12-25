Петербургские врачи спасают жительницу Псковской области с ожогами 45% тела

Женщина пострадала от взрыва горелки.

В Петербурге привезли 36-летнюю жительницу Псковской области, которая получила многочисленные ожоги тела в результате несчастного случая. Об этом стало известно Piter.TV.

Женщина поступила в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе 2 марта около 11 часов. Ее доставили санитарной авиацией из города Печоры. По имеющейся информации, у нее дома взорвалась горелка.

У пострадавшей диагностировали ожоги лица, шеи, грудной клетки, рук и спины 2-3 степени. Всего пострадало 45% тела. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Ранее мы писали, что водитель, получивший ожоги на Лени Голикова, находится в тяжелом состоянии.

Фото: Piter.TV