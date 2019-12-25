Петербургские врачи создали мобильное приложение для людей с ревматическими заболеваниями

Приложение доступно бесплатно в App Store и Google Play Market.

Стало известно, что врачи Петербурга создали приложение для людей с ревматическими заболеваниями, с помощью которого можно следить за активностью болезни.

Выпуск приложения, доступного на платформе "Здоровье.ру" приурочили ко Всемирному дню борьбы с артритом 12 октября. Его отмечают с 1996 года.

Так, пользователю доступны образовательный курс от врача-ревматолога, советы от организации "Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева" и возможность вести отчеты динамике болезни. Также по ОМС можно записаться к врачу.

Отмечается, что программа создавалась при поддержке правительства Петербурга, Санкт-Петербургского ГКУЗ "Городской центр медицинской профилактики" и СЗГМУ им. И.И. Мечникова.

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