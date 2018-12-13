Петербургские водители: на Приозерском шоссе разгуливает табун лошадей

В понедельник, 13 мая, петербургские водители заметили на Приозерском шоссе "табун" лошадей. Видео с ними появилось в соцсетях.
Горожане беспокоятся, что лошадки могут покалечится во время движения по шоссе.
Обычная легковушка от столкновения с лошадью может в металлолом превратиться и люди пострадают. Да и лошадей жалко
отмечают очевидцы
На кадрах видно, что по дороге беззаботно бегут три рыжие лошади. Водители призывают быть всех участников движения аккуратнее, чтобы избежать ДТП.
Ранее мы сообщали о том, что Петербургские чиновники изъяли железный трон из "Игры престолов" в центре города
Видео:дтп и чп петербург/вк
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