Петербургские водители: на Приозерском шоссе разгуливает табун лошадей

На кадрах видно три рыжие лошади.

В понедельник, 13 мая, петербургские водители заметили на Приозерском шоссе "табун" лошадей. Видео с ними появилось в соцсетях.

Горожане беспокоятся, что лошадки могут покалечится во время движения по шоссе.

Обычная легковушка от столкновения с лошадью может в металлолом превратиться и люди пострадают. Да и лошадей жалко отмечают очевидцы

На кадрах видно, что по дороге беззаботно бегут три рыжие лошади. Водители призывают быть всех участников движения аккуратнее, чтобы избежать ДТП.

Ранее мы сообщали о том, что Петербургские чиновники изъяли железный трон из "Игры престолов" в центре города

Видео:дтп и чп петербург/вк