Петербургские власти планируют бороться с абортами для повышения рождаемости

Вопрос об абортах по видеосвязи поднял депутат Госдумы Виталий Милонов.

Петербургские власти намерены за счет сокращения числа абортов увеличить рождаемость в Петербурге. Об этом на заседании правительства города заявил председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Вопрос об абортах по видеосвязи поднял депутат Госдумы Виталий Милонов. Он отметил, что статистика по абортам "печалит большинство нормальных людей".

Председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков поведал, что в Петербурге на данный момент с женщиной на этапе получения информации об аборте работают в индивидуальном порядке. Ей рассказывают о мерах поддержки, чтобы человек передумал это делать. Чиновник добавил, что сокращение количества абортов петербургские власти планируют использовать как резерв для повышения рождаемости в городе.

За 10 месяцев в Петербурге родилось 106 тысяч детей, это на 3 тысячи меньше, чем за аналогичный период в 2019 году.

В октябре в Польше прошли массовые акции протеста из-за запрета абортов по причине патологии плода.

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