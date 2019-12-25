Петербургские власти поддержат малый и средний городской бизнес на 4,5 миллиарда рублей

Разработаны меры для МСП из различных сфер.

Петербург поддержит городской бизнес, пострадавший от ограничений, связанных с борьбой с коронавирусом. На эти цели выделено от 4,5 до 5 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Власти решили отменить уплату авансовых платежей по имущественному, земельному и транспортному налогам. Мера распространится на субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) при условии поддержания зарплаты в 19 тысяч рублей. МСП из сферы развлечений, просвещения, образования и спорта освободят от оплаты арендных платежей на землю и нежилые объекты из собственности города. Плата не будет действовать во втором квартале текущего года.

Бизнесу из области туризма, общепита и гостиничных услуг власти предоставят отсрочку по уплату арендных платежей за второй и третий кварталы 2020 года, а для гостиничного бизнеса в целом предусмотрено также снижение наполовину налога на имущество организаций.

До апреля следующего года в городе продолжит действовать мораторий на демонтаж торговых объектов, не подошедших по требованиям размеров и земельных участков. Кроме того, в Петербурге расширится рынок сбыта необходимой продукции – мяса, рыбы, молока и хлеба. Продукты будут продаваться в новых видах нестационарных торговых объектов – киосках.

Напоследок власти поручили закончить строительство уже запланированных школ, садиков и поликлиник как необходимых горожанам объектов.

Ранее сообщалось, что Петербург готов привлечь военных медиков для борьбы с коронавирусом.

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