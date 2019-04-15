Петербургские ученые создали сверхбыстрый роутер для передачи данных в 6G

У ученых еще много задач по внедрению 5G.

Специалисты из петербургского Университета ИТМО представили сверхбыстрый роутер для передачи данных в стандарте 6G. В основе устройства – высокочастотный диапазон, позволяющий увеличить пропускную способность, ограничивающую возможности техники предыдущих стандартов связи (4G и 5G).

Сотрудник университета поделился, что использование диапазона позволит "зашить в сигнал больший объем данных и тем самым повысить скорость их передачи".

Ученые отмечают, что практическая реализация проекта займет много времени, так как остается много задач по внедрению 5G: а стандарт 6G находится только на стадии обсуждения.

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