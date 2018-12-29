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Петербургские ученые разработали интеллектуальную систему диагностики опухолей в легких
Сегодня, 19:59
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Петербургские ученые разработали интеллектуальную систему диагностики опухолей в легких

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Это программное обеспечение можно установить на любом компьютере.

Петербургские ученые Политехнического университета разработали и врачами Клинического научно-практического центра интеллектуальную систему диагностики опухолей в легких. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Такая система способна   проанализировать компьютерную томографию пациентов и выдать заключение за 20 секунд. Это программное обеспечение можно установить на любом компьютере.

 На компьютерной томографии можно увидеть множество объектов, и главная задача — научить систему распознавать, что представляет собой каждый из них. Приближая процесс обучения системы к логике врача, мы пытаемся научить систему не только выявлять новообразования, но и отличать другие заболевания, похожие на рак

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Известно, что интеллектуальная система диагностики опухолей в легких прошла обучение на 1000 снимках томографии. В данный момент специалисты трудятся над  собственной базой данных. По их подсчетам, к середине этого года она увеличится в 4 раза.

После тестирований новую разработку планируют внедрить в Онкоцентры.

Ранее мы сообщали о том, что Спецборт МЧС доставил в Петербург тяжелобольного шестидневного ребёнка

Фото: пресс-служба СПбПУ

 

 

Теги: здоровьбе, новые разработки медицина петербург, петербургские ученые
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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