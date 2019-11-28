Петербургские ученые: современный лазер помогает очищать памятники

Технологии также позволяют создавать высокоточные копии памятников.

Петербургские ученные рассказали о том, как они реставрируют памятники и скульптуры лазером. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Отмечается, что с помощью лазеров учёные не только очищают скульптуры, но и создают высокоточные копии.

"Процесс внедрения лазерных технологий в музейную сферу идет непросто. Дело в настороженном отношении реставраторов к новым методикам, ведь их главная заповедь – "не навреди", поэтому они не сразу принимают что-то новое", —сказано в сообщении.

Известно, что с помощью лазерной технологии в Петербурге очистили мраморные надгробия в некрополе XVIII века Александро-Невской лавры.

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