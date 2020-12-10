Петербургские участники олимпиады для школьников едва не остались без формы

К решению проблемы подключились родители.

В Петербурге участники Всероссийской олимпиады для школьников могли остаться без формы. В городском Центре олимпиад объяснили, что из-за пандемии коронавируса церемония открытия и закрытия пройдет в дистанционном формате, поэтому форма участникам не понадобится. Об этом пишет "Фонтанка".

К решению проблемы подключились родители. На форуме Littleone началось бурное обсуждение сложившейся ситуации. Организаторов заверили, что на фоне москвичей и детей из других регионов, которые будут одеты в красивую форму, петербуржцев никто не заметит.

Вечером 17 марта в Комитете по образованию заявили, что все участвующие в олимпиаде дети получат форму. Сначала ее выдадут тем командам, которые участвуют в ней первыми.

Ранее мы писали, что в Петербурге из частных пансионатов "Опека" переселяют пожилых людей.

Фото: pixabay.com