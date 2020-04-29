Трамваи и троллейбусы в Петербурге начали украшать ко Дню Победы

Празднично "одетый" транспорт будет курсировать в нескольких районах города.

В Петербурге начали украшать трамваи и троллейбусы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как рассказали в пресс-службе "Горэлектротранса", транспорт с праздничной заметной символикой выйдет на маршруты в центре города, Василеостровском, Петроградском, Московском и нескольких других районах.

Яркое оформление с изображением георгиевской ленты, ордена Отечественной войны, гвоздик, карты сражений и очертаний Петербурга уже получили модернизированные трамваи ЛМ-68М3, трудящиеся на маршрутах №3, 6 и 40, а также транспорт модели ЛМ-2008, который выйдет на работу на маршруты №43 и 45. Среди троллейбусов праздничное "одеяние" примерили машины с маршрутов №1, 5, 7, 10, 11 и 22.

Отмечается, что в мае на мониторах, установленных в современных троллейбусах и трамваях, будут показывать трансляции юбилейной рубрики ко Дню Победы, названной "Мы помним, мы гордимся!".

Видео: как украшают Выборг ко Дню Победы.

Фото, видео: пресс-служба "Горэлектротранса"