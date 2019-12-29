Петербургские трамваи получили награды от Книги рекордов Гиннесса

Завод уже получил дипломы России и Европы, сейчас идет утверждение заявок на мировые рекорды.

В Петербурге состоялась торжественная церемония вручения дипломов Книги рекордов Гиннесса. Две награды забрали представители Невского завода электрического транспорта.

Петербургские сборщики сумели собрать один вагон за пять дней. Также специалисты произвели самое большое количество трехсекционных трамваев. За 2 года 6 месяцев и 6 дней в столицу нашей страны было отправлено 300 вагонов.

Завод уже получил дипломы России и Европы, сейчас идет утверждение заявок на мировые рекорды.

Невский завод электрического транспорта был открыт в Петербурге в 2018 году. На производстве строят полностью низкопольные вагоны "ВитязьМ", "Богатырь", "Лев" и "Львенок".

В Петербурге запускают вторую "Американку".

Фото: Невский завод электрического транспорта