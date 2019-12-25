Трамвай будет работать в выходные и праздничные дни, когда экскурсионные программы наиболее востребованы.

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что в Петербурге запускают вторую "Американку". Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

Известно, что туристические трамваи будцт работать в выходные и праздничные дни, когда экскурсионные программы наиболее востребованы. Количество рейсов увеличится с 4 до 7.

Напомним, что трамвай "Американка" пережил петербургскую блокаду. Реплику вагона запустили в прошлом году. Отмечается, что за первые три месяца этот туристический трамвай перевез 8,2 тысячи пассажиров.

Ранее мы сообщали о том, что после температурного рекорда в Петербурге похолодает.

Фото:Piter.TV