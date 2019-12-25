В Петербурге 19 февраля воздух прогреется до +5 градусов

Однако, к концу недели в город вернется минусовая температура.

В середине рабочей недели в Петербурге будет тепло, но дождливо. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В среду, 19 февраля в Петербурге будет от +3 до +5 градусов. Временами будет идти дождь, будет повышаться атмосферное давление. В четверг, 20 февраля, на смену дождю может прийти слабый ветер. Однако, к концу недели в город вернется минусовая температура.

Предыдущий погодный рекорд для 19 февраля был поставлен в Петербурге в 2003 году – плюс 5 градусов.

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