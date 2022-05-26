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Петербургские специалисты НИИ им. Пастера разработали тест-систему для выявления бешенства
Сегодня, 16:24
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Петербургские специалисты НИИ им. Пастера разработали тест-систему для выявления бешенства

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На данный момент в России случаи бешенства и гибели от этого заболевания единичны.

Систему для диагностики бешенства разработали специалисты НИИ им. Пастера Роспотребнадзора в Петербурге. Об этом пишет ТАСС

Диагностическая система ПЦР позволяет проводить анализ в двух форматах: по стандартной программе за 1 час 20 минут и по экспресс-программе за 59 минут, что значительно сокращает время получения результатов. 

Пресс-служба Роспотребнадзора

На данный момент в России случаи бешенства и гибели от этого заболевания единичны. В 2023 году прошли вакцинацию более 85% населения от установленного плана.

Ранее на Piter.TV: формат обучения с использованием VR и ИИ разработали в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: бешенство животных, нии эпидемиологии и микробиологии имени пастера
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости России,

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