Школьники из Петербурга вышли в финал всероссийского проекта "Ледокол знаний – 2024"

Победители конкурса поедут в экспедицию на Северный полюс на атомном ледоколе.

В четверг, 29 мая, во всех федеральных округах России состоялись полуфинальные отборы в рамках научно-просветительского конкурса "Ледокол знаний". Петербургские школьники вышли в финал. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Дети, которые выиграли в конкурсе, поедут в экспедицию на Северный полюс на атомном ледоколе. Полуфинал Северо-Западного федерального округа прошел на площадке Информационного центра атомной энергии Петербурга. К участию были допущены девять школьников. Их выбрали из 4,5 тыс. подростков. Дети работали с индустриальными кейсами по различным тематическим направлениям и презентовали их экспертному жюри.

Победителем полуфинала в направлении "Атом для жизни" стал петербуржец Даниил Кононов из школы №47 им. Д. С. Лихачёва Петроградского района. В направлении "Технологии" в финал также вышел учащийся петербургской школы № 212 Фрунзенского района Ярослав Фурман. Третьим финалистом стал представитель Великого Новгорода Владислав Рассмехин, который победил в направлении "Промышленность". Пресс-служба правительства Петербурга

Последнее испытание пройдет в июне 2024 года в павильоне "Атом" на выставке "Россия" в Москве.

Ранее мы писали, что в этом году 10 тысяч школьников смогут найти работу в Петербурге.

Фото: Telegram / Официально 53. Новгородская область