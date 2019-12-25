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Школьники из Петербурга посоревнуются в знании птиц
Сегодня, 15:13
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Школьники из Петербурга посоревнуются в знании птиц

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Состоятся соревнования "Кубок Санкт-Петербурга по спортивной орнитологии среди школьников-2022".

До 15 мая школьники Петербурга могут отправить заявку на участие в соревнованиях по спортивной орнитологии. Победителем станет команда, которая за три часа сфотографирует и правильно назовет как можно больше птиц в парке Сергиевка. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

В каждой команде должно быть до 5 человек. При этом взрослые люди являться членами команды не могут.

Пройти регистрацию можно здесь.

Недавно в Петербург начали возвращаться краснокнижные выпи.

Фото: pexels

Теги: птицы, школьники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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