Школьники из Петербурга посоревнуются в знании птиц

До 15 мая школьники Петербурга могут отправить заявку на участие в соревнованиях по спортивной орнитологии. Победителем станет команда, которая за три часа сфотографирует и правильно назовет как можно больше птиц в парке Сергиевка. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
В каждой команде должно быть до 5 человек. При этом взрослые люди являться членами команды не могут.
Пройти регистрацию можно здесь.
Недавно в Петербург начали возвращаться краснокнижные выпи.
Фото: pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все